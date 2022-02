Aníbal Fernández a Máximo: “¿No te gusta? Esperemos cuando vos seas presidente”

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación sigue generando polémica. Esta vez, quien cruzó al líder de La Cámpora fue el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández. “¿No te gusta? Esperemos cuando vos seas presidente”, expresó el funcionario acerca de la decisión que tomó el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Según consignó LPO, Aníbal Fernández redobló la apuesta y ahora cargó contra Máximo Kirchner por su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos, disconforme por el acuerdo con el FMI.

El ministro de Seguridad ya había mandado "a laburar" a los kirchneristas que cuestionaban el acuerdo y ahora le sugirió al hijo de Cristina que se presente como candidato a presidente.

"No puede haber cuarenta cabezas, hay una sola. Hay una cabeza que piensa en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente, ¿qué querés que te diga", lanzó Aníbal.

"Lo único que falta es que le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso, no es así", agregó en una entrevista con C5N. "Hay un Presidente elegido por la voluntad popular y es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable", continuó.

"Para los que venimos del peronismo es muy fácil explicarlo, si primero está la patria y la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos lo que vamos a hacer es sumarnos a una estrategia que está llevando adelante el Presidente", dijo el ministro de Seguridad.

Fernández dijo que considera a Máximo "un dirigente muy importante" dentro del Frente de Todos, pero le restó importancia a su salida como jefe de bloque. "El tomó la decisión y listo, no hay mucho por discutir", señaló.

Además, el ministro dijo que Alberto "no se puede pelear todos los días por cosas distintas. Llega un momento en que no se discute más y se avanza". "Si se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, todo tiene un límite. Cuando no se pueden poner de acuerdo, la decisión la toma el Presidente", insistió.

Finalmente, Aníbal también se refirió a los dirigentes oficialistas que se quejan porque no hubo quita de deuda. "¿Qué te crees que nosotros no hubiésemos querido tener quita?¿Cómo se hace eso?¿Hay tanto brazo de palanca para poder cumplirlo? Se peleó con dos escarbadientes usados... el resultado no es para festejar pero había que pasarlo y seguir avanzando con el resto de las cosas", completó.