Un diputado sorteará $30 mil mensuales entre los policías de Salta

El diputado y ex policía, indicó en una publicación en su cuenta de Facebook que esta iniciativa es un “reconocimiento a su labor, a la dedicación con que día a día cuidan de nosotros ofreciendo su vida por la nuestra y como cierta compensación por los agravios que muchas veces reciben; creemos necesario premiar su trabajo”.

Del sorteo tanto policías activos como pasivos como así también personal del Servicio Penitenciario. Para anotarse, deben comentar su nombre y apellido, domicilio y celular y lugar de trabajo.

“Es lo mínimo que puedo hacer. Yo me he formado en la Policía y hoy la persona que soy se lo debo a ella. Es mi segunda familia”, aseguró Orozco y agregó que con esta iniciativa busca “aportar con un granito de arena porque esto no es suficiente. Esto lo deberían tener todos los policías y no debería ser un sorteo mensual para un solo policía. Creo que eso es tarea de los gobiernos, provincial y nacional”.