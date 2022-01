"Me denunciaron por hablar como senadora; es lamentable en términos de la democracia"

"Me preocupa mucho que no estén todos los medios de Argentina en la puerta de la casa de María Eugenia Vidal o Mauricio Macri o de Julio Conte Grand", cuestionó la senadora nacional por el Frente de Todos, que fue denunciada en Comodoro Py por hablar del tema en el Senado.

La senadora nacional por el Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio aseguró que "es lamentable" en términos democráticos la denuncia que presentaron en su contra ayer por sus declaraciones realizadas en el Senado sobre la supuesta mesa judicial bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y afirmó que le "preocupa mucho" la ausencia del tema en los medios de comunicación.

"Me hicieron una denuncia en (los tribunales federales de) Comodoro Py por hacer uso de la palabra como senadora nacional. Eso es lamentable en términos de la democracia", expresó Di Tullio en diálogo con la radio FM La Patriada.

La senadora comunicó que fue denunciada en los tribunales federales de Comodoro Py "por sus dichos en el recinto" sobre la "mesa judicial" que actuaba en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Vidal, y el pedido de renuncia del procurador de ese distrito, Julio Conte Grand.

En ese sentido, aseveró que no le asusta la denuncia recibida pero aclaró: "No me gusta naturalizar cosas que no son parte del juego democrático".

Al respecto, cuestionó la ausencia del tema en algunos medios de comunicación y apuntó: "Me preocupa mucho que no estén todos los medios de Argentina en la puerta de la casa de la exgobernadora María Eugenia Vidal o del expresidente Mauricio Macri o de Julio Conte Grand".

Y remarcó que "nunca" en la historia de la democracia argentina se ha visto un aparato estatal de persecución judicial a sindicalistas.

"Es grave. Sin democracia sólida no existe ninguna posibilidad de crecimiento económico. Qué pasaría si la misma situación hubiera ocurrido durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si el video hubiera sido en esas épocas, seríamos tapa de Clarín todos los días", remarcó la legisladora

En línea con eso, la integrante de la Cámara Alta aseguró que "la derecha siempre tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores, demonizar a los sindicatos y sindicalistas".

Y acusó a la gestión macrista de construir una "democracia de baja intensidad" durante su gobierno, que continúa en su comportamiento como oposición.

"Observemos cómo se comportaron en plena pandemia (de coronavirus). Nosotros sacamos un pase sanitario y ellos lo llevaron a la Justicia. Lo hizo una señora (Sandra Pitta) que es científica y parte del Conicet. Fue ella la que presentó un amparo", puntualizó.