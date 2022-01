Por los cortes, en Vaqueros la municipalidad reparte agua con camiones propios 

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, describió por Aries la problemática de la falta de agua en la zona y lamentó que en el lugar donde había vertientes naturales, no tienen agua. Ante ello, destacó que desde el municipio afrontan con recursos propios un paliativo para tal déficit.

“Hoy están trabajan dos camiones, porque hasta en el country Las Vertientes, que se llama así porque está en un lugar donde vertía el agua naturalmente, hoy no tiene agua y ahasya ahí nos piden agua”, dijo Moreno

En tal sentido, el Jefe Comunal, indicó que desde la Municipalidad se trabaja abasteciendo agua con dos camiones.

“La verdad que no damos abasto, es un trabajo que no nos corresponde, lo tiene que hacer Aguas del Norte y lo hacemos porque sabemos que no podemos vivir sin agua, desde que estoy lo venimos haciendo con camiones municipales abasteciendo a los vecinos”, indicó Moreno.