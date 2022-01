Sigue la polémica en Juventud Antoniana por la salida del Beto Boggio: “Se aclarará todo”

Juventud Antoniana atraviesa días traumáticos, porque luego de primera llave eliminatoria del Torneo Federal Regional Amateur Alberto Boggio presentó su renuncia de forma repentina como director técnico del plantel superior. Días más tarde, el ayudante de campo de Boggio, Guillermo Burich, se expresó vía redes sociales al respecto de la salida del Beto y dejó una frase contundente. “En algún momento se aclarará todo lo sucedido”, sentenció.

Las cosas en el club de Lerma y San Luis se convulsionaron en los últimos días del año pasado, teniendo en cuenta que Alberto Boggio decidió no continuar al frente del primer equipo de Juventud Antoniana, equipo que aspira al obtener uno de los ascensos al Federal A.

En este marco, Guillermo Burich, el ayudante de campo del Beto Boggio, emitió un extenso comunicado en su cuenta de Facebook y respaldó fuerte al DT saliente. En su descargo, el exdefensor asegura que “en algún momento se aclarará todo lo sucedido”.

EL COMUNICADO QUE BURICH COMPARTIÓ EL 1 DE ENERO

BETO QUERIDO. Hoy más tranquilo necesito escribir unas líneas cerrando nuestra GRAN ILUSIÓN EN JUVENTUD, pequeño pero infinitamente enriquecedor ciclo. Habías organizado todo para pasar con tu flia año nuevo acá en Salta, pero después de lo sucedido, hace dos días cuando despediste a tus hijos y tu sra del aeropuerto, sabiendo que este 31, tenías que manejar más de 15 horas hasta tu FUNES querido para llegar a brindar, se me llenaron los ojos de lágrimas.

Seguramente cuanta melancolía y pensamientos se habrán cruzado, en tu vuelta, tan repentina, triste y sin fundamentos lógicos. Haciendo un pequeño análisis estadístico, de los 8 partidos disputados, 16 goles a favor, 2 goles en contra e invictos 8 partidos. Los empates en canchas muy complicadas para jugar: Honorato, J.V. Gonzales, Chicoana, Rosario de la Frontera. 14 lesionados, dos jugadores 2 veces, sobre 27 jugadores de campo. 540 minutos sin recibir un gol. 6 partidos.

Haciendo malabares en las prácticas e improvisando puestos para poder armar dos equipos de 11. Tantas charlas, lecturas de partidos propios y rivales, tanta sabiduría y jerarquía dejaste. Fuiste siempre UN SEÑOR. En todo sentido, nunca una palabra fuera de lugar, hasta en los momentos más difíciles, con mucha altura y respeto, para con los jugadores y cuerpo técnico.

Demás esta expresar nuestro sentido de pertenencia por la institución. Realmente aprecio tu valor, fortaleza y profesionalismo. Con toda tu trayectoria como jugador y técnico. Selección Argentina, Rosario Central, libertad de Paraguay, entre otros.

Venir a tu querido JUVENTUD ANTONIANA. Por un sueño en el cual nos convenciste a todos que lograríamos. Realmente, solo queda decirte GRACIAS, por todo lo que dejaste en este tiempo tan corto, y por sobre todo tu convicción, ética y moral. En el momento más complicado cuando nos tocó decir adiós.

Seguramente será un hasta luego. No tengo dudas que nuestro fútbol Salteño necesita gente como vos. En algún momento se aclarará todo lo sucedido. Hasta la vuelta CAPITAN BETO, Siempre estaré esperando tu regreso, para llenarnos de ilusión nuevamente. Ojala sea el comienzo de una REFUNDACION PROFUNDA (como vos lo pediste) DE NUESTRO QUERIDO JUVENTUD ANTONIANA.

AL DÍA SIGUIENTE BOGGIO COMENTÓ LA PUBLICACIÓN

Muchas gracias por tus palabras Burich Guillermo, me hiciste caer unas lágrimas mientras las leía, sin dudas de que estábamos convencidos de cuál es el camino, se nos fue una gran ilusión. Junto a Federico Gabriel Sauad formamos un gran equipo de trabajo invitando a todos a subirse a éste proyecto pero los egos personales de algunos no quisieron ceder "su protagonismo", creyendo que son más importantes que Juventud Antoniana e incluso los protagonistas que son los jugadores, que les vamos a decir si para ellos es lo mismo si comen un asado con el plantel lo ven como una falta grave como si no vinieran a entrenar no saben nada de la vida de un futbolista.

Pero qué vamos a decir ya, si la ilusión y el corazón están heridos. Te dejo un gran abrazo y la certeza de que no me equivoqué con las personas que estaban cerca de mí, porque en definitiva eso es lo que queda, saber que los principios por los que nos manejamos no se negocian. A veces parece que los malos siempre ganan pero sólo es momentáneo. Sin dudas que yo con uds gané mucho más. Abrazo de gol amigo.