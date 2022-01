Kevin Benavides va por otra huella en la historia del Dakar

Con su nueva moto del equipo Red Bull KTM, el salteño Benavides cubrió los 19 kilómetros de especial entre las ciudades de Jeddah y Hail en un tiempo de 57:30, dos minutos menos que el ganador del día, el australiano Daniel Sanders, de la escudería Gas Gas Factory Team.

El campeón del Dakar 2021 también quedó por debajo del chileno Pablo Quintanilla (Honda), segundo con un tiempo de 56:30 y del botsuano Ross Branch (Yamaha), tercero con 57:25.

"Me he sentido muy bien. Este prólogo siempre es así, da un poco de nervios. Los primeros metros con la moto estaba un poco rígido, pero creo que he hecho un buen tiempo. Era importante porque mañana (por el domingo) vamos a elegir el orden de partida. La carrera empieza recién mañana", declaró el argentino en el sitio web oficial de la competencia.