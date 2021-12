Asunto cerrado: excedido en su facultad, el Concejo Deliberante no sancionará a Gramajo

Política 21 de diciembre de 2021

Paula Benavides, integrante de la Comisión de Disciplina y Juicio Político, explicó que se llegó a la conclusión de que no es potestad del cuerpo deliberativo sancionar o no a Gramajo, dado que el polémico video se registró cuando la actual edil aún no ostentaba esa función.