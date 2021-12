El diputado López marcó sus diferencias con sus socios

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dejó este jueves en evidencia las diferencias con sus socios del interbloque Juntos por el Cambio, tras ratificar que su bancada se encolumnará detrás del voto en contra del proyecto de Presupuesto 2022 que se debate en la Cámara de Diputados.

"La sociedad tiene que saber cómo llega Juntos por el Cambio a esta votación. Llegamos atropellándonos, con una falta de coordinación qué tiene mucho que ver con la falta de institucionalidad que tiene la Argentina, que tienen los partidos políticos y las alianzas de gobierno", reconoció durante su discurso en el recinto.

"Se llega también especulando a una sesión como ésta, corriéndonos, atropellándonos, y eso no es bueno. Y marcarlo me parece necesario por más que no sea lo que quiera", continuó.

El líder parlamentario de la Coalición Cívica, arremetió: "Nuestra posición fue desde hace varios días la abstención. Tenía un propósito y una estrategia: tener una abstención de 130 o 132 votos, votar algunos artículos en particular en contra y obligar al oficialismo a negociar y llevarnos algo más que un título"

"Ojalá sea un aprendizaje; el oficialismo hizo todo mal y no creo en la estrategia para negociar con el FMI, no creo que vayan a conseguir nada, tampoco quiero ponerle palos en la rueda. Las especulaciones de estos días no nos permiten tomar otra posición: nos obliga el oficialismo a votar en contra, nos obliga a poner un límite que no estamos seguros que sea lo mejor para la sociedad", remarcó.

Para López, "frente a sociedad cansada y angustiada, mañana alguien va a festejar o ustedes porque se llevan un Presupuesto con uno o dos votos más o algún sector de la oposición porque le pusimos un freno al gobierno. La sociedad no va a festejar. Mi bloque no va a festejar".