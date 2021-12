Cuestionan que la Educación Sexual no esté contemplada en el Presupuesto 2022

La diputada provincial Cristina Fiore señaló que es preocupante que aunque “se vive hablando del tema de la educación sexual” no se asignaron partidas para el ítem en el presupuesto provincial 2022.

“Estoy en contra del aborto y creo que la educación sexual es una manera de que existan menos”, afirmó la legisladora porque la Ley de Educación Sexual Integral “puede hacer muchísimo” sobre los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Fiore señaló que las cifras de aborto en la provincia indican que en el 2018 se realizaron 77 abortos, en 2019 se registraron 443, en 2020 fueron 948 y en lo que va de este año la cifra asciende a 745.

En referencia a las enfermedades veneras, Fiore destacó que “en nuestro país las cifras se han triplicado” y Ley de Educación sexual ayuda a evitar todo eso.

“Busquen la partida. Vayan al anexo y busquen siquiera la palabra ‘educación sexual’. No existe. No sé si habrá alguna partida con algún otro nombre o alguna cosa, pero la educación sexual como tal, como programa, no está”, pidió a sus pares.

La Ley 26150 de Educación Sexual Integral establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Para esto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que coordina el diseño, la implementación y evaluación de la ESI en todas las jurisdicciones del país.