Repudian la asunción de Carlos Villalba y Arnaldo Ramos como concejales

El primero, ex intendente de Salvador Mazza, fue detenido en un cabaret de la Capital en 2013, en el marco de una causa por trata de personas; Ramos, en tanto, estuvo vinculado a hechos de violencia y a videos que mostraban chicas menores de edad siendo acosadas en un boliche bailable a su cargo.

“Vomito la idea de que violentos y sospechados de trata estén en cargos; que se lo tome con tanta naturalidad. Todavía sigue la impunidad, es realmente detestable”, disparó – por Aries – Isabel Soria, titular de la fundación ‘Volviendo a casa’.

Según su visión, es preocupante “la poca memoria” que tienen los salteños ya que, tanto Villalba como Ramos ocupan cargos donde tomarán decisiones que afectan directamente a la sociedad.

Llamativo también es que Ramos llegó al Concejo Deliberante capitalino integrando lista con Malvina Gareca, integrante de la organización feminista MUMALA.

“Los arreglos políticos son una costumbre que deben terminar y hay que ponerlos en evidencia. Se sabe que hay personas que utilizan las luchas para beneficios personales y, la verdad, me sorprendió para mal”, sostuvo Soria al ser consultada sobre el punto. “La conozco a Malvina y me sorprendió; la lucha por los derechos no es joda”, advirtió.

Finalmente, la titular de la fundación ‘Volviendo a casa’ aseguró que ha mantenido contacto con vecinos de Salvador Mazza que siguen sosteniendo que Carlos Villalba, ex intendente y actual concejal de la localidad.

“Mucha gente me dijo que era bueno y se toma con naturalidad lo que pasó. De hecho, muchos todavía te dicen que las putas son putas porque quieren, es demuestra que a 10 años de la ley por violencia de género, todavía hay mucho camino por recorrer”, concluyó Soria.