Asumen los nuevos senadores y el kirchnerismo aprovecha el último quórum propio

Mañana jueves se iniciará un nuevo proceso en la Cámara de Senadores de la Nación. Con la jura de los 24 nuevos legisladores comenzará una nueva etapa de la Cámara Alta en donde el punto sobresaliente es que por primera vez desde 1983 el peronismo en sus diferentes versiones no tendrá el quórum asegurado.

Los comicios de este año definieron la renovación de 24 de las 72 bancas que conforman la Cámara Alta y la oposición logró avanzar y le quitó lugares al Frente de Todos lo que hizo que el oficialismo quedara como la primera minoría con 35 legisladores y Juntos por el Cambio con 31 bancas.

En lo que se refiere a las nuevas figuras que ingresarán por el oficialismo se destacan Lucía Corpacci, Guillermo Andrada, Carlos Linares, Marcelo Lewandowski, Anabel Fernández Sagasti, Daniel Bensusán, Carlos Espínola, Pablo Yedlin y Sandra Mariela Mendoza.

Por el lado de Juntos por el Cambio Flavio Flama, Ignacio Torres, Edith Terenzi, Luis Juez, Carmen Álvarez, Carolina Losada, Dionisio Scarpin, Alfredo Cornejo, Mariana Jury, Daniel Kroneberger, María Victoria Huala, Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Germán Alfaro

Por afuera de estos dos bloques mayoritarios se incorpora la cordobesa Alejandra Vigo en representación del oficialismo mediterráneo Hacemos Córdoba.

A diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, la mayoría de los de los legisladores que ingresan a la Cámara Alta no expresan sus apetencias de acceder a un cargo ejecutivo dentro de dos años por lo que se espera mayor estabilidad. Sin embargo, en la oposición si hay figuras que buscarán competir en el 2023 y que empujarán sus figuras a través del enfrentamiento con la presidenta del Senado y vice presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese grupo se destaca la figura del cordobés Luis Juez, el mendocino Alfredo Cornejo y la santafesina Carolina Losada; todos ellos que llegan para sumarse a las voces de Luis Naidenoff y Martín Lousteau en el enfrentamiento con el oficialismo.

La novedad es que dentro del bloque de Juntos por el Cambio fue que ayer se conoció que mañana se hará efectiva la renuncia de Esteban Bullrich a su banca. El senador anunció su decisión durante una reunión del interbloque, en las últimas horas, en la que expresó por escrito sus palabras de despedida.

El senador está luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que desde hace meses le dificulta el habla y la movilidad, por lo que decidió dejar su lugar. “Hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, expresó por escrito.

Según explicaron desde el interbloque de Juntos por el Cambio, el reemplazo de Bullrich sería José Torello que se haría efectivo la próxima sesión este jueves.

Los bloques

La jura de los senadores está prevista para las 12 del mediodía. Luego se harán público los bloques y se elegirán las autoridades. Y en ese momento es donde se esperan las principales sorpresas.

Por el lado del Frente de Todos, el principal cambio será que dejará de ser un bloque para pasar a ser un interbloque. Un grupo de senadores más ligados al peronismo que al kirchnerismo comenzaron a negociar espacios de poder dentro del bloque y, para hacerlo, pusieron sobre la mesa la posibilidad de crear un sub-bloque dentro del Frente de Todos. Esa posibilidad se va a cristalizar este jueves a partir del mediodía.

En ese esquema el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider, el jujeño Guillermo Snopeck y el salteño Sergio Leavy, armarán un bloque propio dentro del Frente de Todos por lo que pasará a ser un interbloque cuya presidencia quedará en cabeza de José Mayans, en senador que comanda el bloque oficialista.

En la oposición las aguas tampoco son tranquilas. La ruptura del bloque radical en Diputados impactó de lleno en el Senado ya que uno de los mentores de la conformación de un segundo bloque radical fue el líder de Evolución y senador, Martín Lousteau.

La consecuencia de esa pelea desatada entre Lousteau y el gobernador Gerardo Morales que tendrá como corolario la designación de las autoridades partidarias el próximo 20 de diciembre significó que desde la gobernación de Jujuy se decidieran a impulsar a la santafesina Carolina Losada como vicepresidenta segunda de la Cámara alta, lo que significaría que Morales avanzará sobre el cargo de Martín Lousteau.

Las negociaciones continuarán hasta hoy entrada la tarde porque según confiaron fuentes radicales “la decisión aún no está cerrada” pero le dieron cierto grado de certeza a que Losada en su primera incursión en la política acceda a la vicepresidencia segunda de la Cámara Alta.

Desde el entorno del senador y líder de Evolución explicaron: “No hay ningún problema, ni estamos compitiendo con Losada porque viene ratificada de una buena elección en Santa Fe, como Martín la hizo hace dos años en la Ciudad. Lo que no podemos bancar es que Luis Naidenoff sea presidente de bloque, que es tan mariscal de la derrota en Formosa como Negri en Córdoba y que encima el vicepresidente sea Pablo Blanco de Tierra del Fuego”.

Este punto -la continuidad de Naidenoff- es otro de los que aún no está dirimido. La llegada del actual presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presagiaba esta discusión y no tardó en llegar. Desde el entorno del mendocina aseguran que lo que busca “es la unidad, no el cargo” pero todo indicaría a que se quedaría con el lugar del formoseño.

Última sesión

La particularidad que también mostrará la sesión de mañana es que el oficialismo hará valer su último día con quórum propio y, luego de la jura de los nuevos legisladores, a las 14 horas, se dará comienzo a la última sesión con la conformación actual.

El temario estará concentrado en la aprobación de 116 Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández durante toda la pandemia, algo que desde Juntos por el Cambio ya había mostrado su rechazo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Entre los DNU más relevantes se destacan aquellos relativos a la doble indemnización por despidos, suspensión de desalojos en alquileres, Decretos de DISPO y ASPO.

Para la oposición “hay muchos temas de dudosa legalidad, porque, además, el Congreso funcionaba normalmente como para no tener que legislar por Decreto”.

Así, mañana se aprobará el DNU 622/2021 que estableció la incorporación de recursos corrientes previsto en la Ley de Presupuesto, Ejercicio 2021. (0048-JGM-2021). Para JxC con esa medida “se contabilizaron dos veces los DEGs del FMI (U$S 4.334 millones) para tener posibilidad de emitir más de 400.000 millones de pesos en el Plan Platita post PASO”.

Otro de los decreto que se aprobará es el 489/2021 por el cual se Modifica el Presupuesto -Ejercicio 2021-(0039-JGM-2021). “Amplia el Presupuesto 2021 en casi 710.000 millones de pesos para obras viales, jubilaciones, salarios estatales, compras de energía, ayudas al turismo y asistencia a empresas públicas”.

También se acordó el tratamiento sobre tablas -es decir, sin que pase por comisiones- el proyecto de ley que llega con media sanción de Diputados sobre Personas en Situación de Calle y Familias que tiene entre los objetivos crear una red nacional de centros de integración social y brindar el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.

El segundo proyecto es el Régimen de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.