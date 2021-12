Bronca en Gimnasia y Tiro: “Me da vergüenza el fútbol de ascenso y su sistema corrupto”

Me dá orgullo mi club.

Me dá orgullo la gente de mi club.

Me dá orgullo mi equipo y mis compañeros.

Y me dá verguenza el futbol de ascenso con su sistema corrupto.

Con el alma rota hoy les digo gracias y perdón por no conseguirlo. Lo voy a seguir intentando.

💙🤍 @gytoficial