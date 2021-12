Federal A: Gimnasia y Tiro perdió con Chaco For Ever y se quedó sin ascenso

El equipo de Forestello no pudo recuperarse del gol que anotaron los chaqueños en la primera mitad, en un encuentro marcado por una cuestionable actuación del árbitro

No pudo ser. Gimnasia y Tiro perdió con Chaco For Ever en Santiago del Estero y se quedó en las puertas del ansiado ascenso a la Primera Nacional. Emanuel Díaz marcó para los chaqueños la única emoción del partido, de penal, para darle la victoria a su equipo. Gimnasia deberá jugar nuevamente el Federal A, al igual que Central Norte.

En los primeros minutos del partido, Chaco For Ever tomó la iniciativa y se adueñó del balón. Ante esa ráfaga de ataques, Gimnasia y Tiro se mostró dubitativo y le costó salir del fondo. En una arremetida por el sector derecho, los chaqueños encontraron un penal, luego de una mano dentro del área de un jugador del Albo.

El penal fue transformado en gol por Emanuel Díaz a los 28 minutos de la primera mitad. El encuentro cayó en un pozo posteriormente y fue más parejo, sin embargo, los salteños no lograron igualar en el marcador.

La segunda mitad fue muy parecida a la primera, aunque Gimnasia generó algunas situaciones esporádicas que no llevaron peligrosidad al arco rival. En el minuto 50 del complemento, el árbitro, Gastón Monson Brizuela, decretó el final del encuentro y Chaco For Ever ascendió a la Primera Nacional. Por su parte, el Albo estará una temporada más en el Federal A, junto con Central Norte, luego de muy buenas actuaciones de ambos en la presente temporada.