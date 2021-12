Escudero espera que el Senado frene las propuestas a la Auditoría General

La convencional constituyente, Sonia Margarita Escudero, dijo que recibió con estupor e indignación la decisión del oficialismo en la Cámara de Diputados de querer completar la grilla de los cinco auditores, y si esto se concreta hasta dentro de cinco años no operaría la nueva constitución.

“Lo que hay que hacer es que el Senado no apruebe esta decisión, porque hay senadores que son convencionales constituyentes y no pueden aprobar estas designaciones. Es muy grave tener una Auditoria por cinco años con todos los miembros oficialistas, es realmente una decisión política de eliminar el control de la hacienda pública”, protestó Escudero.

En su rol de convencional, remarcó que el control es una tarea técnica, por lo que quienes lleguen a la Auditoria General de la Provincia deberían hacerlo por un concurso público de antecedentes “para garantizar que estén preparados para la tarea de controlar”.

Señaló que se incorporó en la reforma de la Constitución la Auditoria General de la Provincia porque el modelo actual no funciona y no existen los controles, como si fuese un órgano “bobo” que no se entera de lo que toda la ciudadanía sabe y hace auditorias de una cooperadora asistencial del interior y no ve lo que hacen en sus propias narices.