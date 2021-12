Alemania anuncia severas restricciones para los no vacunados

El Mundo 02 de diciembre de 2021

Tras una reunión con su sucesor, Olaf Scholz, La canciller Angela Merkel informó que los no vacunados no podrán ingresar a muchos lugares públicos, incluidas tiendas, ni asistir a eventos que no se consideren esenciales.