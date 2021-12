Gimnasia y Tiro viaja mañana a Santiago

Deportes 02 de diciembre de 2021

A la espera de la gran final del domingo próximo ante Chaco For Ever, el albo salteño entreno en su estadio y espera en viaje a Santiago del Estero para jugar la final del Federal A en donde estar en Juego al ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo de Ruben Forestello no tendría variantes de cara al choque ante los chaqueños,