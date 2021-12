“Esta famosa con la que empezó la campaña la señora intendenta, que decía ‘primero los barrios’ no pasó nada. Los barrios no fueron ni primeros ni últimos, los barrios en esta gestión no existieron. Me voy sin ver camiones atmosféricos en los barrios y en las villas más vulnerables, me voy sin ver baches (solucionados), sin ver seguridad e iluminación y el cuidado de las plazas, muchos canales descuidados”, indicó la edil del bloque Salta tiene Futuro.

Monserrat consideró que los integrantes del Concejo Deliberante “simplemente fuimos apuntadores” durante la gestión de Bettina Romero y cuestionó la “inutilidad la de muchos funcionarios municipales que no entendieron que con las ordenanzas, con los proyectos y resoluciones le estábamos dando la clave, le estábamos haciendo el trabajo”.

“Para mí estos dos años del gobierno municipal fueron muy pobres y lamento muy profundamente porque tenía la esperanza que con una mujer que dirigiera la ciudad sería distinto y no lo es, no lo vimos”, dijo la edil.

“Yo estoy constantemente en territorio y la gente dice que este es un gobierno que defraudó. El gobierno municipal defraudó y ojalá entiendan”, agregó.

Por último, la concejal saliente pidió a los nuevos concejales, “que por favor no permitan que el Ejecutivo Municipal los deje callados como quisieron hacerlo con nosotros”.