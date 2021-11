Puente Vélez Sarsfield: comerciantes de la zona molestos por la falta de comunicación de la Municipalidad

Salta 26 de noviembre de 2021

Aclararon que no están en contra de las obras, no obstante, advirtieron que la Ciudad no les comunicó que iban a restringir el tránsito durante cinco días. Esta acción, explicaron, les genera grandes pérdidas económicas.