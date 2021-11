El Mundo recuerda con homenajes a Diego a un año de su muerte

La Selección Argentina, Lioinel Messi, Boca Juniors, Nápoli de Italia, Barcelona de España, Newells' Old Boys y Argentinos Juniors recordaron este jueves a Diego Armando Maradona, quien vistió las casacas de esas entidades, en el primer año de su fallecimiento con mensajes en las redes sociales.

En la cuenta oficial de Boca en Twitter se publicó "Nunca te fuiste. Estás en el corazón de cada hincha", acompañada de un video en donde se observan imágenes del astro jugando en la Bombonera con la casaca Xeneize y en en su cotejo de despedida.

Por su parte, el Nápoli, donde Diego fue campeón de la Seria A, la Copa de Italia y la Copa UEFA publicó en su sitió "¡GRAZIE DIEGO!" (Gracias Diego) a la vez que acompaña a la frase una foto del inolvidable futbolista con la casaca de la entidad del Sur de ltalia.

Otra entidad que recordó a Diego fue Newell's Old Boys, en donde apenas jugó cinco encuentros en la temporada 1993/94, y el club rosarino publicó "Siempre extrañándote" junto a la foto del "10" con la camiseta "rojinegra".

Finalmente, el club que lo vio nacer, Argentinos Juniors, en el cual jugó 166 partidos y fue goleador del fútbol argentino se refirió al "Pibe" con "Paso a la eternidad".

"Jamás te vamos a olvidar", el mensaje de la Selección para Diego





La Selección Argentina de fútbol publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en recuerdo de Diego Armando Maradona, su histórico emblema, campeón del mundo en México '86.

"Regó de gloria este suelo… y nuestro cielo para siempre. A un año de tu paso a la inmortalidad. Jamás te vamos a olvidar", asegura el mensaje acompañado del hashtag #DiegoEterno y una imagen del astro en su época de oro con la "Albiceleste".

Maradona fue campeón mundial juvenil en Japón 1979, ganador del título en México '86 con una actuación de leyenda y subcampeón cuatro años más tarde en Italia '90. También jugó los Mundiales España '82 (eliminado en segundo fase) y Estados Unidos '94 (octavos de final).

#DiegoEterno 💙🤍



Regó de gloria este suelo… y nuestro cielo para siempre 🙌



A un año de tu paso a la inmortalidad. Jamás te vamos a olvidar 🥺 pic.twitter.com/c02FsR5MUS — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2021

Messi y el recuerdo de Maradona: "Parece mentira que ya pasó un año"



Lionel Messi expresó que "parece mentira" que ya pasó un año de la partida física de Diego Armando Maradona y reveló sentir una "sensación extraña" ya que todavía piensa que "puede aparecer" en la "tele o en alguna entrevista".

"Parece mentira que ya pasó un año y también a propósito que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años volvió a ser campeón", lamentó Messi, en referencia al título que consiguió el seleccionado luego de 28 años.

"La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensamos que en algún momento puede aparecer en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó", agregó el jugador de Paris Saint Germain.

"La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos de él porque tuve la suerte de compartir muchas cosas y vivirlo de cerca", completó Messi.

Hace un año, el crack rosarino le dedicó unas sentidas palabras en un posteo en su cuenta oficial de Instagram pero el mejor homenaje se lo hizo en el campo de juego.

El 29 de noviembre de 2020, cuatro días después de la muerte de Maradona, Messi convirtió un gol con Barcelona ante Osasuna en el estadio Camp Nou y en el festejo se sacó la camiseta "blaugrana" y lució una replica de la de Newel's que usó Maradona en su paso por el club rosarino.

FC Barcelona: "El mundo del fútbol te echa de menos, Diego"

1 año sin ti.



El mundo del fútbol te echa de menos, Diego. pic.twitter.com/2l80gnZhL8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2021







El FC Barcelona recordó a Diego Maradona en el primer aniversario de su muerte con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "1 año sin ti. El mundo del fútbol te echa de menos, Diego".

Maradona fue futbolista del club catalán durante dos temporadas (1982-1984), en la que jugó 58 partidos, anotó 38 goles y levantó tres títulos: la Copa del Rey, la Copa de la Liga de España y la Supercopa de España.

La transferencia de Diego a Barcelona, procedente de Boca Juniors, se anunció en los días previos al Mundial de España por una cifra equivalente hoy a 7,2 millones de euros, lo que significó un récord para la época.

El presidente de Napoli deja flores para Maradona en un santuario de la ciudad



El presidente del club Napoli, Aurelio De Laurentis, depositó un arreglo floral en homenaje a Diego Maradona, máximo ídolo de la institución del sur de Italia, al cumplirse este jueves un año de la muerte del astro argentino.

De Laurentis asistió junto a su hijo Edoardo, vicepresidente de la entidad, a un santuario del "Diez" que se levanta en el popular barrio de los españoles, en el corazón de la ciudad.

En ese sector, rebautizado "Largo Diego Armando Maradona" (ex Largo degli Artisti), se encuentra uno de los murales más imponentes de Diego en la ciudad, vestido con la atuendo deportivo del Napoli.

Maradona marcó la época más gloriosa del club napolitano durante su paso entre 1984 y 1992, en la que lideró al equipo a la conquista de cinco títulos: dos Scudettos de la Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.

"Genio de zurda inmortal": la definición de Conmebol sobre Maradona

Se cumple un año de la partida del más grande del fútbol, y queremos invitarte a homenajearlo. Mañana todos nos sentiremos más cerca de él que nunca. #AD10S #Maradona #Conmebol #CreeEnGrande pic.twitter.com/CcuhZyxjFj — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2021







La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a los mensajes en recuerdo de Diego Maradona, a un año de la muerte de "uno de los baluartes del fútbol mundial", definido como un "genio de zurda inmortal".

"Diego Armando Maradona, sinónimo de fútbol y mística, dejó hace un año el mundo terrenal para pasar hacia el umbral de la eternidad. Héroe argentino conquistó los corazones de los fanáticos del deporte mundial a base de su extraordinario talento descomunal", introduce la entidad en un comunicado.

"Genio de zurda inmortal. Diego maravilló al mundo desde niño hasta convertirse en el más grande exponente del balompié argentino. Con 33 goles en 90 partidos, guío a su selección a dos finales mundiales, convirtiéndose desde el 86’ en una eterna estrella en el firmamento albiceleste", recuerda.

"El legado de Diego es y será imborrable para el fútbol. La destreza de sus pies y sus dotes de capitán y goleador serán eternamente recordados y donde este un niño soñador, ahí estará el corazón de él, del 10, un tremendo jugador y un incansable luchador", señala.

Finalmente, el mensaje concluye con una idea que comporta el lema de la institución: "‘Pelusa’, ‘Genio’, ‘Barrilete Cósmico’, ‘D10s’, no importa como lo llamen, Diego Maradona será eternamente puro arte y fútbol, un futbolista absolutamente distinto a los demás que nació para triunfar porque siempre luchó y nunca se cansó de Creer En Grande".

"Todos quisimos jugar como él": el tributo de los futbolistas de la LPF a Maradona

Todos quisimos jugar como él. #DiegoEterno 🔟♾ pic.twitter.com/TuzjX1KGso — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 25, 2021







La Liga Profesional de Fútbol (LPF) homenajeó a Diego Armando Maradona en el primer aniversario de su fallecimiento con un video de futbolistas de los 26 equipos de Primera División haciendo jueguitos con una pelota de golf.

"Todos quisimos jugar como Maradona" fue la leyenda con la que la Liga Profesional ideó el tributo al 10.

El video de casi tres minutos comienza con una imagen de un pequeño Lionel Messi diciendo en una entrevista que su ídolo era Maradona y luego con otra del 10 en el Mundial de Estados Unidos 1994 haciendo sus clásicos jueguitos con un pelota de golf.

Luego, 26 representantes del fútbol de la Primera División imitaron esa genialidad de Maradona, quien tiempo después también la hizo en traje y zapatos cuando visitó la Universidad de Oxford.

Los jugadores que participaron fueron Luis Vázquez (Boca), Matías Tissera (Platense), Matías Pellegirni (Estudiantes), Facundo Kruspzky (Arsenal), Gabriel Hachen (Defensa y Justicia), Sergio Quirosga (Sarmiento), Lautaro Acosta (Lanús), Maximiliano Rodríguez (Newel´s), nahuel Tenaglia (Talleres), Martín Ojeda (Godoy Cruz), Patricio Toranzo (huracán), Thiago Almada (Vélez), Agustín Urzi (Banfield), Alejandro Marténez (Central Córdoba), Gabriel Florentín), Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Francisco Grahl (Aldosivi), Iván Pillud (Racing), Lucas Licht (Gimnasia), Cristian Menéndez (Atlético Tucumán), Matías Palavecino (Patronato), Gastón González (Unión), Facundo Farías (Colón), Lucas Martínez Dupuy (Rosario Central), Silvio Romero (Independiente) y Milton Casco (River Plate).

"Gracias por inspirar nuestros sueños", fue el mensaje de cierre con una voz en off de Maradona que afirma: "Sin fútbol no se puede vivir".

Memorial Maradona: solicitan la creación de un espacio de homenaje en la Ciudad

Los herederos de Diego Armando Maradona ingresaron a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido para crear el "Memorial Maradona", un espacio para homenajear al ídolo, de acceso gratuito y a orillas del Río de La Plata.

Desde la cuenta oficial de Instagram de Maradona, los herederos publicaron la carta presentada hoy al vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Forchieri, para la creación del "Memorial" para homenajear al ídolo.

"Hoy, uno de tus últimos deseos comienza a hacerse realidad", fue el texto que acompaña la publicación, que también cuenta con un video de lo que sería la gráfica del "Memorial".

La carta presentada en la Legislatura porteña está firmada por Sebastián Baglietto, quien fue designado por la familia como el Administrador Judicial de la sucesión de Maradona.

Según se explica en el texto, la intención de la familia del 10 es crear "un lugar de descanso eterno" que "pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y amor de millones de personas".

"Un espacio de acceso libre, de peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río", consignaron los herederos de Maradona.

"A un año de su fallecimiento, y desde el profundo dolor que representa su pérdida, sus herederos desean honrarlo y homenajearlo impulsando el deseo de uno de los mayores referentes de la historia deportiva mundial", cerraron.

"Es un día muy triste y duro", comentó Alejandro Verón, cofundador de la Iglesia Maradoniana





Alejandro Verón, uno de los fundadores de la Iglesia Maradoniana en Rosario, calificó el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona como un día "triste y duro".

"Es un día muy triste y duro, al igual que lo fueron los otros 364 que pasaron en el medio desde su partida. Sabemos que hay que recordarlo con alegría pero no es un día fácil", lamentó Verón en diálogo con Radio Télam.

"Siempre vamos a festejar el día de su nacimiento, la conmemoración siempre será el 30 de octubre y cada 25 de noviembre se respetará el sentimiento de cada uno. Nos pega distinto a todos: uno prenderá una vela, otro se pondrá triste, otro escuchará sus anécdotas...", reflexionó con la voz apagada.

Además, Verón destacó que la "mayoría de las cosas vividas por Diego fueron buenas y podrán ser recordadas".

"Lo vi por primera vez de cerca en 1993 cuando llegó a Newell's y yo era periodista. Fue muy fuerte. El día a día con él fueron meses muy fuertes. Tuve la suerte de verlo varias veces, lo vi un día ya creada la Iglesia, una vez que vino a inaugurar la tribuna

Diego Maradona, le di el carnet de la Iglesia y yo me largué a llorar en el túnel y desde atrás me dio una piña amistosa: Me tiró: 'Disfrutalo, no llorés'", rememoró.

Por último, detalló lo vivido el día de su muerte: "Volvía del correo porque habíamos hecho una remera con eso, que incluso la recibió y nos devolvió una firmada. A las 11.30 entregué la última que vendimos y cuando volvía me sorprendió la noticia, no lo podía creer".