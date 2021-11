Godoy: “Lárguense a llorar, no me voy de la política”

Tras 5 mandatos consecutivos como legislador, afirmó que “se ha hecho lo que se ha podido” y que la pandemia generó que se pierdan “dos años la sabiduría exquisita de poder escuchar a muchos para que nos cuenten los problemas de cada uno de sus departamentos”.

“Me parece que vienen buenos representantes. Esta Cámara va a estar hermosa, mucho mejor que la que dejamos, mucho mejor que la que yo dejo”, consideró el diputado y adelantó que continuará inmerso en la política. “¿Ustedes creen que yo me voy de la política? no amigo. Lárguense a llorar, no me voy de la política. Mañana me van a seguir escuchando y participando en cada uno de los eventos políticos que haya”, manifestó.

“Me voy tranquilo” dijo Godoy. “Yo siempre digo que tengo el 50% que dice ‘qué bueno que es el Indio y el 50% que dice ‘es un hijo de puta’ y así es. ¿O alguien cree que tiene el 100% de apoyo? ¿Alguien cree eso?”, concluyó.