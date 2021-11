Marcha del Orgullo: historias de lucha, diversidad y conquista LGBTIQ+

Se convocó a referentes y personas de la comunidad LGBTIQ+ para conocer cómo fue la primera vez que participaron de la Marcha del Orgullo y qué expectativas tienen para este año.

“El orgullo de ser el puto que soy”

Luis Lezana tiene 57 años y cuenta que fue a la segunda Marcha del Orgullo que se hizo en Buenos Aires en 1993 pero no se atrevió a marchar. Estuvo en la tercera y caminó por la vereda. Después, se sumó a la cuarta y en la quinta se metió en el medio para nunca más faltar.

Su historia con la de las marchas en la Argentina permite trazar, como dice él, una evolución de la sociedad y las movilizaciones de la comunidad LGBT+: “Pertenezco a una generación que no consideraba que tenía derechos, sino que considerábamos que íbamos a ser discriminados. Mucha gente, incluso, usaba máscaras para no ser identificados en el trabajo o sus familias, entonces fue una evolución. Yo fui evolucionando con las marchas”.

Con respecto a la marcha número 30, Lezana afirma que año a año repite un ritual cuando cruza la 9 de Julio: “Me subo a una estatua y miro para ambos lados de la Avenida de Mayo. Ver a tanta gente me emociona tanto que las lágrimas están a flor de piel”.

Esa misma emoción siente cuando piensa en cómo se fueron dando la conquista de derechos por parte de la comunidad LGBT: “Ver a los jóvenes que ya nacieron con derechos me produce una alegría inmensa. Por mi parte, yo seguiré yendo a las marchas porque siento un orgullo inmenso como decía Fernando Peña de ser el puto que soy’”.

Las primeras marchas, con muchos reclamos y pocos derechos para celebrar

Sobre recuerdos de primeras marchas, María Rachid tiene una anécdota que la ubica como una de las referentes históricas del movimiento LGBTIQ+. “Fue en invierno, alrededor del 28 de junio, conmemorando la revuelta de StoneWall, una oportunidad en la que en 1969 hubo una razzia en un bar de Nueva York y la gente resistió. A partir de ahí es que se realizan las marchas del orgullo en el mundo”, sostiene la titular del Instituto contra la discriminación de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.

Para ese entonces, todavía en la Argentina no se había cambiado la fecha: “Era invierno (las primeras marchas se hacían en junio). Éramos muchos, muchas y muches menos que ahora. Teníamos megáfonos para utilizar de sonido. Había muchos reclamos y muy pocos derechos para celebrar”.

Los ejes principales estaban relacionados con la persecución y el hostigamiento de la polícia principalmente a la comunidad trans pero también hacia el resto de la comunidad: “Celebramos desde siempre el orgullo de ser cada cual quien es”.

El significado de marchar

Juan es jugador de Ciervos Pampas Rugby Club, el primer el primer equipo diverso de América latina: “Mi primera vez en la marcha fue en el año 2017, cuando por primera vez marchamos como una institución. Fue super emocionante porque yo era de esas personas que no se sentían identificados con la marcha, porque no entendía qué era”.

“Cuando finalmente fui y estuve con mis compañeres durante todo el día viendo a la multitud celebrando y luchando por cada une de nosotres comprendí la importancia de estar ahí”.

Una expresión de orgullo acá y en todo el mundo

Esteban Paulón es rosarino y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Su primera marcha fue en su ciudad: “Fue allá por el año 2000 cuando empecé a militar desde Vox Asociación Civil. En aquel momento organizábamos e impulsábamos las marchas y cada 28 de junio íbamos a la Plaza Pringles con mucho orgullo”.

Después comenzó a viajar a las marchas en Buenos Aires y le surgió la posibilidad de estar en una marcha mundial en Madrid:. “Éramos más de un millón y medio de personas. Creo que cada marcha nos llena de alegría, nos convoca sobre todo porque es una expresión de nuestro enorme orgullo para seguir dándole pelea a la cultura de la vergüenza”.

La primera marcha con su identidad

Giovi Novello es cantante y referente de Varones Trans de Santa Fe. Más allá de que fue a muchas marchas, considera que esta es especial porque: “Es la primera que puedo habitar reconociéndome como un varón trans y es la primera vez que puedo marchar sintiéndome en libertad conmigo mismo”.

Una marcha y una señal

Mariano Crippa es de Elisa, Santa Fe y su primera experiencia en una marcha LGBTIQ+ fue en Catamarca: “Considero que no fue casual que haya sido ahí. Fue mi primera vez cantando y marchando como artista”.

“Fue muy fuerte la experiencia porque mi nombre anterior era María del Valle y era la primera vez que me presentaba cantando como Mariano. Tenía cierta inseguridad, un sentimiento de nostalgia por haber dejado mi nombre anterior y me ayudó muchísimo el hecho que considero que no fue casual: detrás mío en el escenario estaba la Virgen del Valle con las puertas abiertas de la Catedral como diciendo ‘está todo bien’”.

Las niñeces y adolescencias también levantan la bandera del Orgullo

Fran es un varón trans sordo de 15 años. Forma parte de Secretaría de Niñeces y adolescencias trans diversas de la FALGBT. Desde hace algunos años, marcha con su familia: “Estoy muy contento porque este sábado es el 30 aniversario de la marcha, de lucha. Queremos seguir viviendo libremente y con orgullo”.

Marchar para que nadie nunca más sienta vergüenza

Nico fue a su primera marcha del orgullo en 2018. “Marché con el grupo asexual que se había convocado por redes sociales. Me sentí muy emocionado por estar rodeado de personas que entendían lo que estaba viviendo y vivían lo mismo que yo”.

Por esa felicidad que sentía, recuerda que se ofreció a llevar el mástil con la bandera durante todo el recorrido: “Ese día me marcó para siempre. Empecé a militar la diversidad para que más personas puedan sentir lo que siento. Por eso hay que marchar con orgullo para que nadie más sienta vergüenza por quién es o lo que siente”.

