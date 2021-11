“VOVE”: Salvador Mazza recaudaban más de $1.000.000 diario y la plata iba a la casa del exintendente

El delegado interventor, que asumió funciones después de que el exintendente fuera imputado por numerosos delitos de corrupción y que la legislatura decidiera intervenir el Ejecutivo, confirmó que nadie sabe qué significa la sigla "VOVE".

Afirmó que en esa cabina se cobra a los camiones de los comerciantes locales un 2% de adelanto a las actividades varias, 6% para los que no lo son y es gratuito para los camiones de exportación.

“Según la investigación de la justicia esa recaudación no entraba a las tesorería del municipio sino que iba a domicilio particular y no se sabía cuánto se recaudaba”, dijo el interventor, y agregó que ahora el estimado es de un millón y medios de pesos diarios.

Zigarán recordó que en la investigación se descubrió que los que recaudaban el dinero del “VOVE” iban a la casa del intendente con bolsines verdes lleno de dieron y salían vacíos de la cada de Rubén Méndez.