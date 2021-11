Silvia Varg llamó a combatir “el Covid de los femicidios”

El proyecto propone incorporar el inciso s) al artículo 10 de la Ley N° 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, referente a imponer consigna policial fija, personal y/o ambulatoria al agresor denunciado, para mayor protección a la víctima.

La diputada recordó que este proyecto de ley ya había ido al Senado y allí se eliminó el último artículo “que justamente hablaba de que las víctimas de violencia no deben ser nuevamente revictimizadas da mediante ningún medio electrónico por sus exparejas”, por lo que volvió a Diputados en revisión.

“Por la gravedad de la situación es que necesitamos realmente que esto sea ley, y que sea ley porque ahora finalmente los jueces tienen un instrumento legal que dice que pueden utilizar la custodia para tener a raya a los agresores”, manifestó la legisladora.

Varg afirmó que este proyecto “viene justo porque pareciera ser que va a resultar mejor controlar a los agresores que a las víctimas para no volverlas a poner en peligro”.

“Sabemos las dificultades que hay en la Policía de Salta. Sabemos que hay más de 2800 efectivos que no están prestando servicios, por distintas razones. Sabemos que la población de Salta es muy numerosa en la actualidad y los efectivos policiales tal vez no sean ya los suficientes, y también entendemos la falta de recursos del Estado provincial para comprar botones antipánico y pulseras electrónicas o tobilleras electrónicas. Pero nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados”, sostuvo.

La diputada señaló que es necesario dar soluciones concretas ante hechos concretos y los femicidios en Salta son una realidad. “Esta ley es un instrumento más para combatir está pandemia que mata igual que mata el Covid, de manera que no nos damos cuenta, de manera intempestiva, en cualquier lugar, a cualquier clase social. Este Covid de los femicidios tenemos que combatirlo y lo tenemos que hacer con instrumentos brindados por esta cámara”, finalizó.