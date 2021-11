Iluminaron la fachada del cementrio municipal y parece un boliche bailable

Por Aries, Carmen, puestera del Cementerio de la Santa Cruz, indicó que la nueva iluminación lo hace parecer “un boliche bailable” y advirtió que, quienes allí trabajando, hace varios años que vienen reclamando la puesta a punto – o el retiro – según corresponda de las casillas montadas al ingreso.

“Yo sola tengo tres notas presentadas”, informó la mujer y explicó que, cansada de la falta de respuesta por parte de la Municipalidad, llegó al CCM para ver si avanzaba o no su petitorio. “Me dijeron que yo no tenía que ir y que ellos me iban a llamar, sostuvo.

Destacó, en tanto, que muchos de los puestos en cuestión están abandonados y que se han convertido en nidos de ratas y alimañas. No obstante, el lugar también es utilizado por gente en situación de calle para alojarse, finalizó Carmen.