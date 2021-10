Supermercados con algunos faltantes y precios sin retrotraer: el balance de los primeros días del congelamiento

En una recorrida por sucursales de distintas cadenas, se detectó algunos casos de faltantes en las góndolas donde se exhiben lácteos (en la leche La Armonía, por ejemplo, una de las que está dentro del congelamiento de precios) y productos de higiene como el algodón. Pero, en general, sin señales de desabastecimiento.

Según fuentes del sector, de la lista de 1.432 productos con precios congelados hasta el 7 de enero de 2022, hay unos 140 productos que ya estaban discontinuados —las empresas habían dejado de comercializarlos— al 1º de octubre.

“Hasta ahora no hemos visto faltantes. Pero lo que vemos es que no se han retrotraído los precios al 1º de octubre, sobre todo el canal autoservicios. No es para nada general. Desabastecimiento es cuando es generalizado y eso no está sucediendo”, dijo Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market, especializada en consumo masivo.

“Aún hay productos que están en negociación con las empresas alimenticias por que estaban discontinuados o no eran correctos los precios publicados al 1º de octubre. En el caso de los autoservicios nacionales, chinos o pequeñas despensas no han visto retrotraer los precios en la entrega de productos con los listados de esta semana a comienzos de mes. Los desvíos en la información original son un gran traba para verificar evolución en este congelamiento”, agregó Di Pace.

Sin embargo, los supermercados más chicos y los de origen asiático quedarían finalmente fuera del acuerdo. Así se lo transmitió la subsecretaria de Comercio Interior Débora Giorgi a la presidenta de la cámara de supermercados del países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán. “Estuvimos reunidos y nos confirmó que supermercados de proximidad y almaceneros no estamos dentro de precios congelados. Es para las grandes cadenas solamente. Más adelante nos dirán qué precios tendremos para nuestro sector”, explicó Durán a Infobae.

“Nos dijo que van a hacer un relanzamiento de Super Cerca, pero que lo están negociando con las empresas”, adelantó. Siempre hemos competido con las grandes cadenas. Pero nuestra rentabilidad es cada vez menos para poder competir uno se baja mientras los mayoristas no se bajan de su rentabilidad”, agregó. Durán destacó que no hay desabastecimiento.

Esta semana, como resultado de los primeros días del operativo de control del programa Precios Máximos, la Defensoría del Pueblo bonaerense confirmó que el 70,1% de los comercios cumple con el acuerdo, con un porcentaje de entre un 67% y 100% de los productos dentro de los valores definidos por el Gobierno.

El organismo realizó un monitoreo desde el 22 de octubre en 204 comercios —entre los que figuran hipermercados, supermercados de barrio y supermercados chinos— de 43 ciudades de la provincia, sobre una muestra de los 1.432 productos incluidos en el programa.

Del relevamiento de la Defensoría se desprende que el 32,4% de los comercios cumplió con el abastecimiento, al presentar entre 67% y 100% de los productos del programa. El 58,3% de los locales lo hizo entre un 34% y 66%, y un 9,3% entre el 0% y 33%.

Los productos en los que se encontraron más faltantes fueron: aceite Girasol Cocinero (3 litros); leche en Polvo Instantánea Svelty; aceite girasol Ideal (900 ml y 1,5 litros); ravioles de espinaca y mozzarella Matarazzo (500 gramos); tapas de empanadas de hojaldre y criolla Favorita; bastones de merluza rebozados Granja del Sol (300 gramos) y supremas de pollo con jamón y queso Granja Del Sol (400 gramos), según detallaron en un informe.

“Encontramos que muchos comercios todavía se encuentran ajustando precios, señalética y stock, pero hay buena voluntad para corregir esta situación. Esperamos que estos números sigan mejorando, lo que mostraría que el esfuerzo del gobierno y los empresarios para cuidar el bolsillo de la ciudadanía tuvo resultados positivos”, indicó Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Infobae