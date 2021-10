Juan Grabois: “Me hace ruido la fortuna de los Kirchner”

El dirigente social y líder de la agrupación CTEP, Juan Grabois, se refirió hoy al patrimonio de la familia Kirchner y aseguró: “Me hace ruido, a las bases no, pero a mi me hace ruido”. En este sentido, expresó que “la regeneración de la política implica un voto de simplicidad de vida”.

Para el referente piquetero, el tipo de inversión que compone la fortuna de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y de su hijo Máximo, corresponden a “los usos y costumbres de la burguesía argentina”.

Además, y en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, afirmó que éstos “no son temas de la gente, sino del morbo, de buscar siempre la parte oscura, negativa”.

“No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como (Ángela) Merkel o (Joe) Biden, tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado. Este tema no es un tema de la agenda de los que están pensando en tener un techo, trabajo, salud. Es parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente”, agregó.

Según su última declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción, Cristina Kirchner informó un patrimonio de $16.463.095. El monto representa un 69% más que al cierre de 2019, cuando había informado $9.761.186. Descontada la inflación del 36% que hubo en año pasado, el aumento real fue del 24,2%. Este crecimiento patrimonial de la ex mandataria equivale al 18,4% real en dólares al cambio oficial.

En tanto, el diputado nacional y referente de La Cámpora Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $400 millones en 2020, una cifra anclada en la herencia de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner. Sus activos crecieron un 37% en comparación con el año anterior principalmente por la diferencia de valuación de sus plazos fijos en dólares.

Grabois, por otro lado, se refirió a las medidas económicas que implementó el Gobierno antes de las elecciones para, de manera puntual, controlar la suba de precios de los alimentos. “(El congelamiento de precios) es una medida temporal, necesaria, que va a ser útil, que va a funcionar, pero no es ninguna cosa novedosa; el macrismo mantuvo precios cuidados, una forma también de control de precios”. “Espero que el Gobierno la sostenga con firmeza, más allá de las presiones”, completó.

Según el dirigente social, que criticó la expresión “platita” patentada por el candidato del Frente de Todos Daniel Gollan, todos los anuncios del Gobierno “son medidas de inversión que están llegando, y es importante que eso no se traslade a la inflación”.

Consultado sobre la percepción de la figura del economista Javier Milei en los barrios populares, Grabois dijo que identifican como un “tipito enojado”. “A los mismos pibes que les gusta Milei les gusta Juan Grabois, el tema es que yo no soy candidato. Cualquier figura que hable con algún nivel de apasionamiento y una fuerte critica simpatiza con el enojo de la gente”, indicó.

Por otro lado, habló también sobre el conflicto de un sector de los mapuches en el sur del país: “Acá no hay nada raro, hay 40 pueblos originarios reconocidos, 160 comunidades registradas en la INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), conflictos de tierras, y no hay violencia en ningún lado, salvo que todos los años de elecciones legislativas, cuando se vence la ley del relevamiento indígena, en ese lugar está involucrado un grupo de 20 personas, jóvenes muy marginales del alto de Bariloche, que con 10 cuidadores de transito lo resolvés porque no tienen ninguna capacidad operativa, y solo benefician a los gobernadores de Rio Negro, que hacen el enemigo interno y política con eso”.