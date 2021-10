Indignación de ambulantes tras el enfrentamiento con la Policía y la falta de respuesta de la Municipalidad

Varios vendedores ambulantes plantearon su indignación luego del enfrentamiento que se produjo con la Policía porque detuvieron a familiares, secuestraron mercadería y no había nadie de la Municipalidad para brindar una solución.

Por Aries, uno de los trabajadores criticó que los hayan golpeado y encima después de eso no les dieron solución.

Por otra parte, una mujer mayor que tiene una herboristería, aseguró que le secuestraron su mercadería cuando solamente vende hierbas hace 50 años.

“Yo me escapé para que no me peguen”, sostuvo la mujer.

“Los inspectores de la Municipalidad y los policías nos han mentido”, es lo expresado por otro ambulante.

Al mismo tiempo, aseguran que durante el enfrentamiento hubo una menor de edad embarazada que fue golpeada, de quien no saben su estado de salud y nadie se hace cargo.

“No hemos vendido nada”, señaló otro trabajador de la zona.

Por último anunciaron que el lunes volverán a la Avenida San Martín e Ituzaingó porque quieren trabajar y no pelearse con nadie.