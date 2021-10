Cannabis Medicinal: “Hay que seguir trabajando hasta tener los recursos necesarios”

La concejal capitalina, Paula Benadives, tomó la palabra en el Concejo Deliberante, en el marco del plenario que se realizó sobre un proyecto que establece la creación de un Banco Genético de Cultivo de Cannabis con fines medicinales. En este sentido, la edil adhirió al mensaje del Ejecutivo municipal e indicó que “hay que seguir trabajando en la iniciativa hasta tener los recursos necesarios”.

“Lo que hace este proyecto no es autorizar el autocultivo, porque eso está autorizado por un decreto nacional; no despenaliza el uso de cannabis medicinal, porque no es competencia del Concejo Deliberante”, explicó la concejal al empezar su alocución.

En este sentido, detalló que lo que se busca con esta iniciativa es crear un Banco Genético; crear un programa municipal de estudio e investigación; crear un registro de pacientes; y crear un Consejo Consultivo. “Lo que entiendo es que se puede avanzar en generar ciertos convenios de colaboración”, añadió.

Por otro lado, pidió ser responsables y saber cuáles son los recursos que se van a invertir en el proyecto, teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante viene trabajando en esto “hace más de un año”. “Me queda este mensaje del Ejecutivo, de un pedido para seguir trabajando hasta tanto se cuenten con los recursos necesarios”, finalizó.