Cannabis Medicinal: “Implica acceso a la Salud, puestos de trabajo y lucha contra el narcotráfico”

El concejal capitalino, Fernando Ruarte, abrió el plenario en el cual se abordó la creación de un Banco Genético de Cultivo de Cannabis con fines medicinales, en el ámbito municipal. El edil explicó los detalles de la iniciativa y celebró que se avance en este sentido. Al respecto, Ruarte sostuvo que esto “implica acceso a la Salud, generación de puestos de trabajo y lucha contra el narcotráfico”.

En primer lugar, Ruarte sostuvo que este proyecto busca dar respuestas a parte de la población que necesita aceite de cannabis y sus derivados, para mejorar su calidad de vida. “Estamos hablando de madres que les dan aceite a sus hijos de una manera ilegal, sin que nadie vele por saber si ese aceite tienen más THC o CBD”, expresó.

En este sentido, el concejal sostuvo que el proyecto lo que establece es “garantizar el acceso a la salud y buscar herramientas de trabajo sobre la temática”. Además, Fernando Ruarte sostuvo que avanzar en esta iniciativa “implica acceso a la salud, generación de puestos de trabajo y lucha contra el narcotráfico”.

“Hablo de acceso a la Salud para la niñez que no puede sembrar y para los adultos mayores que no pueden sembrar. Para ellos tiene que ser gratis. Esto que estamos haciendo es para quienes no pueden sembrar y el Estado tiene que garantizar esos derechos”, finalizó.