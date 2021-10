Manzur, sobre el cruce entre Aníbal Fernández y Nik: "Fue muy desafortunado"

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió al cruce entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el humorista Nik, y dijo al respecto que el hecho "fue muy desafortunado".

"Fue muy desafortunado y yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro", sostuvo el funcionario a la prensa en el marco del acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficiarios del Plan Clubes en Obras, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en la sede del Club IMOS.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que "los hijos, las casas, las mujeres son templos", y negó haber amenazado al humorista gráfico Nik al señalar que su posteo no fue "otra cosa que un debate" a través de Twitter.

"No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a la prensa, tras el cruce que mantuvo ayer con Nik a través de Twitter.

La controversia se inició a través de la red social, donde el funcionario respondió a un tuit del humorista en el que se expresaba en contra de los subsidios.

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo", publicó el historietista.

En respuesta, Fernández le contestó: "Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?".

Después se supo que el caricaturista lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como "un tuit persecutorio" y una "amenaza velada".

Ámbito.com