River y Boca protagonizarán un Superclásico clave con el regreso de hinchas a las canchas

El encuentro, válido por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tendrá lugar el hoy a las 17.30 en el estadio Monumental con arbitraje de Fernando Rapallini. El partido se podrá ver en ambos canales premium de la televisión por cable. Serán televisados por TNT Sports y por Fox Sports Premium.

Para que no haya aglomeraciones en los accesos, River implementó un sistema de molinetes a 150 metros de los ingresos al Monumental, y al lado de cada empleado que maneje el molinete habrá guardias de seguridad privados y policías de la ciudad. Si el carnet que se apoya no está autorizado, aparece la cruz roja en el sistema y se lo rechaza. Así, quienes lleguen a las puertas de ingreso serán sólo los autorizados y entonces no deberían producirse aglomeraciones que generen situaciones conflictivas.

Por su parte, el Comité de Seguridad del Fútbol dispuso un operativo de 1200 policías, lo que eleva el operativo a 1500 efectivos considerando los 300 de seguridad privada.

Si bien el líder del torneo doméstico es Talleres de Córdoba con 29 puntos, los dos colosos del fútbol nacional son protagonistas, River porque está segundo con 27 unidades y Boca, más alejado con 21, con una gran remontada desde que Sebastián Battaglia asumió como DT.

En cuanto al historial, jugaron 211 veces con supremacía "Xeneize" de 77 victorias contra 69 de los "Millonarios", más 65 empates.

La estadística resalta que River no le gana a Boca en el Monumental por torneos locales desde el 16 de noviembre de 2010, justamente el último superclásico del que participó como futbolista el santafecino Battaglia. En esa ocasión, River, dirigido por Juan José López, se impuso por 1 a 0 con un gol de Jonatan Maidana



Formaciones de River vs Boca

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Díaz, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Diego "Pulpo" González o Esteban Rolón, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

