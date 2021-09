El descargo del estudiante no binario que fue llamado "ella"

Luego del episodio que protagonizó en una clase virtual, donde rompió en llanto al ser referido como “ella”, Andra Escamilla se expresó al respecto en su canal de TikTok.

Según dijo, recibió “comentarios de acoso y cosas bastante feas”. “A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad Lgbtq+ a los que sí les afectó”, agregó.

“El acoso y el ciberbullying son cosas serias que pueden quitar vidas”, expresó con seriedad y pidió que no envíen más mensajes de odio a su compañero y que frenen las amenazas que están recibiendo algunas de las personas que salieron en su defensa.

Sumado a eso, recordó que, aquel día, ya había corregido el uso del lenguaje inclusivo en varias oportunidades en el chat y agregó: “Durante mis trece meses en la universidad y antes en la prepa siempre me han tratado de ‘ella’, pero mi pronombre es ‘elle’ o ‘él’".

En ese mismo sentido, lamentó que no siempre acatan su pedido, "lo cual es bastante triste”. Tal como subrayó, ahí es donde se vivencia la cadena: como los profesores no respetan esto, muchos alumnos tampoco. “Muchas veces les profesores no hacen nada, y yo intento que respeten mis pronombres”.

“Hay sucesos que empiezan con algo muy pequeño, que se repite y se va incrementando, hasta que la bola de nieve te aplasta”, concluyó.

Cadena 3