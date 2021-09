“No es conveniente una convención constituyente en plena campaña electoral”, dijo Gómez Diez

“Me sorprendió el decreto de convocatoria a la convención constituyente para el 30, porque la misma va a tener que deliberar con una campaña electoral nacional como marco, no creo que sea conveniente en un contexto de competencia electoral y en unas elecciones que son muy importantes”, dijo Gómez Diez.

En tal sentido, indicó que hubiera sido deseable de que la convención constituyente se reúna y comience a trabajar después de las elecciones, es decir en la segunda quincena de noviembre.

“Hay convencionales que son candidatos, no sé cómo van a participar de la convención y al mismo tiempo estar haciendo campaña. Por definición, una convención es un marco donde hay que construir acuerdos y que no sea fruto de la imposición de un sector sobre otro, pero construir consensos en medio de una campaña electoral no es fácil”, consideró.

Por otra parte y en relación a la deliberación, Gómez Diez planteó que se deben analizar en profundidad temas como la extensión del mandato de los concejales, para lo cual se ha planteado la renovación por mitad de los concejos deliberantes.

“25 municipios tienen 3 concejales y 10 municipios tienen 5, si se renuevan las bancas por mitades no se aplicará el sistema de representación proporcionales sino que el sistema va a funcionar como mayoritario”, señaló.

Ante ello, dijo que se puede agravar la situación institucional de la Provincia, que ya es delicada. “En la elección de legisladores vamos a tener diputados electos con 395 votos, todos son temas que requieren debate y análisis y no creo que sea conveniente realizar esta tarea con una campaña electoral de por medio”, indicó.