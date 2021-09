El senador de Anta pidió “oxigenar el Gabinete” y dijo que ya no va a las protestas

Además, García se refirió al paro en el municipio El Quebrachal, donde hay un paro de empleados desde hace una semana y se despidieron a trabajadores que tienen entre 8 y 20 años de antigüedad.

“Se ha pagado el sueldo de la mitad de los empleados y la otra mitad no”, contó García y agregó que son falsas las versiones que indican que está promoviendo el paro y los cortes de ruta de los municipales.

“Alguna vez tuve una mala experiencia, fui a escuchar una problemática en Las Lajitas por algunos terrenos y salió en algunos titulares que yo era instigador de las tomas, ahora están los empleados municipales y no me voy a acercar lastimosamente porque no quiero que se me atribuya la autoría de estos cortes”, dijo.