La Came preocupada por la crisis política del Gobierno nacional

La crisis política que atraviesa el Gobierno nacional genera una gran incertidumbre en el sector productivo. Así lo aseguró Eduardo Rodríguez, el titular de la comisión de Economías Regionales de la Came, quien manifestó su inquietud al respecto. “Estamos sumamente preocupados”, dijo el representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En Hablemos de Política, por Aries, Rodríguez sostuvo que en la Came están preocupados porque esta crisis política del Gobierno nacional “entorpece el funcionamiento de toda la actividad”.

“Espero que entre gente cuerda y que empecemos a ver de sacar esto adelante”, dijo en referencia a los cambios que hará el Presidente en su Gabinete. Además, pidió que los nuevos funcionarios se pongan el mameluco para trabajar y no para pelearse por el poder “porque esto no le hace bien a nadie”.

“Estamos sumamente afligidos, no hay certidumbre y acá tienen que fortalecerse las instituciones”, señaló y advirtió que cada fuerza que compone al Gobierno nacional empezó a tirar para su lado como diciendo “sálvese quien pueda”. “Hay que fortalecer las instituciones para que las medidas sean una cosa seria”, finalizó.

"ME DIJERON QUE A URTUBEY LE HAN OFRECIDO SER PARTE DEL GABINETE"

"Me llaman y me dicen que están llamando gente para el Gabinete y por ahí suena alguno de Salta", explicó Eduardo Rodríguez y en ese momento le consultaron quién era ese dirigente salteño que ocuparía un lugar en el equipo de Alberto Fernández.

"Hace rato me llamaron para decirme que Juan Manuel Urtubey estaba sonando para integrar el Gabinete, esto no quiere decir que lo haya aceptado, ni mucho menos. Pero me llamaron de Buenos Aires y me dijeron 'parece que a Juan le han ofrecido' y no tengo idea si le han ofrecido o no, pero sé que están buscando gente", respondió.