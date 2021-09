Villa, sin comunicación oficial sobre su sanción

"Hasta ahora no recibió ninguna información por parte de la dirigencia de Boca, veremos qué hacemos cuando llegue, el jugador es profesional. El chico se enteró de la situación informalmente", dijo su representante.



El representante de Sebastián Villa, Rodrigo Riep, aclaró que hasta el momento el colombiano no recibió "ninguna comunicación oficial" de Boca Juniors sobre la suspensión de 15 días sin cobrar su sueldo con la obligación de entrenarse aparte para realizar una mini pretemporada.

"Hasta ahora Sebastián (Villa) no recibió ninguna información oficial por parte de la dirigencia de Boca, veremos qué hacemos cuando llegue, el jugador es profesional. El chico se enteró de la situación informalmente. No tuvimos carta documento. Si sale la carta oficial el jugador no tiene inconvenientes en responder y asumir consecuencias " dijo el agente en ESPN.

"Si Boca lo quiere sancionar es un tema de Boca, que después lo solucionaremos en segundo plano. Lo aceptaremos dependiendo de qué tipo de sanción es y si corresponde", agregó

Después explicó la postura de su representado: "Si él tiene que jugar en Boca lo hará como profesional que es, pasa que tres veces tuvo ofertas del exterior y la gente de la Secretaría de Fútbol se la negó. Tomó una decisión enojado. Nosotros lo asesoramos pero las decisiones las toma él. Cuando se fue a Colombia fue por el tema de su madre, luego tardó más de lo previsto en volver".