Bolsonaro podrá participar en la Asamblea General de la ONU pese a no estar vacunado

El Mundo 17 de septiembre de 2021

"Como secretariado no podemos decirle a un Jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar", explicó el secretario general Antonio Guterres, un día después de que Nueva York decretara obligatorio el certificado de inmunización para participar en eventos públicos.