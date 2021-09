Aníbal Fernández se reunió con el presidente y desmintió que le hayan ofrecido un cargo

Política 15 de septiembre de 2021

“El presidente no me ofreció ningún cargo, hablamos de política”, aseguró el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ex jefe de Gabinete del kirchnerismo al salir de Casa Rosada.