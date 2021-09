Nolasco preocupado por la Emergencia Sanitaria: “Que la prórroga nos haga mirar al interior”

El senador por La Poma tomó la palabra en la sesión y se mostró un tanto molesto porque en parajes del departamento – como Cobres – no tienen médico "hace ocho años"

En el Senado de la Provincia se aprobó la prórroga de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y esto preocupa al senador por La Poma, Dani Nolasco. El legislador tomó la palabra para referirse a la iniciativa y pidió “mirar más al interior”, donde las necesidades son más grandes.

La Emergencia Sanitaria se aprobó en el Senado de la Provincia, pero hubo algunos legisladores preocupados con el tema. Uno de ellos fue Dani Nolasco, de La Poma, quien calificó de desprolijo el tratamiento de la iniciativa. “Voy a acompañar, pero en desacuerdo. Lo tomo como una falta de respeto hacia este cuerpo y hacia la representatividad que cada uno tenemos”, agregó.

Seguidamente, Nolasco sostuvo que los legisladores representan a las personas que “más necesitan”, como aquel que no tiene medicamentos, ambulancias, médicos o enfermeros y puso como ejemplo al Paraje Cobres, “donde no hay médico hace ocho años y donde los especialistas no llegan”. “Se nos hace muy difícil”, añadió.

“Pido a las autoridades del Gobierno, que esta emergencia sanitaria, esta prórroga, nos haga abrir el corazón y los ojos hacia el interior, donde nosotros necesitamos que el Gobierno esté presente”, finalizó.