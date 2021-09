Messi: "Nosotros siempre nos creímos los mejores del mundo, pero no lo somos"

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi fue contundente al reflexionar respecto de las exigencias que existían para que el equipo nacional ganara un título antes de conseguir la Copa América de Brasil, cuando advirtió: "Acá todos creen que somos los mejores del mundo, pero no es así".

A 24 horas del partido con Bolivia por la décima jornada de Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves desde las 20.30 en un estadio de River Plate con 30 por ciento de aforo, Messi habló telefónicamente con ESPN después del entrenamiento, el último que el seleccionado argentino realizó en el predio afista de Ezeiza antes de ese encuentro, y que debía comenzar a las 15.30 pero por efectos de la lluvia se retrasó hasta las 17.15.

"Este era un momento ideal para jugar con estadio lleno. Es una lástima, como también lo fue que mi familia no pudiera estar presente en la Copa América. Me hubiese encantado, porque resulta que siempre estuvo y justo cuando salimos campeones no pudo asistir por la pandemia, Por eso lo primero que les dije a los chicos después de ganar la Copa América fue que estas vacaciones las íbamos a disfrutar, porque antes venía de perder y pasaba 15 días sin ganas de nada", confesó.

"Y si la ganamos es porque la verdad que este es un grupo espectacular, que se viene fortaleciendo desde la Copa América de 2019 (también en Brasil), igual que lo era el anterior que estaba desde el Mundial de 2014, pero como no se ganaba, la gente nos veía de otra manera, desde la óptica de ganar o perder", apuntó.