Sáenz llamó a renovar la esperanza en quienes gobiernan Salta 

En el lugar, el mandatario dijo que se emociona al inaugurar “obras tan simples pero tan necesarias” y que en “poco más de un año y medio gobernando esta provincia con un montón de necesidades, injusticias y asimetrías, hay que ponerlas en la mesa y discutirlas”.

Además, insistió en criticar a aquellos que se llenan la boca de federalismo pero no lo practican.

“De nada sirve que tengamos de todo en la capital salteña y que haya niños que no tengan qué comer ni agua potable, jóvenes que no tengan qué estudiar o como salir adelante, que haya pueblos como Coronel Moldes que tiene un potencial grandísimo”, dijo Sáenz.

Además, anunció que se va a poner en valor el Dique Cabra Corral en los próximos años y aunque señaló que “no va a ser fácil” ya se está buscando el financiamiento.

Finalmente, el gobernador dijo que no se debe prometer nada que no se pueda hacer, sino que no se prometa nada.

“Tenemos que llegar hasta el último para cumplir, para que la gente empiece a renovar esa esperanza y esa fe en aquellos que gobiernan su pueblo y gobiernan su provincia”, indicó.