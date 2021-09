Según Jorge Asis, “el Presidente está pidiendo que no lo dejen caer”

El escritor y ensayista analizó la última aparición de Alberto Fernández, en un acto en el que el mandatario dijo que no traicionaría a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner y Sergio Massa

"No voy a traicionar a Cristina, Máximo, Massa ni al pueblo que me votó", dijo Alberto Fernández en una de sus últimas apariciones en un acto con un mensaje hacia los seguidores del Frente de Todos. En este marco, el escritor, Jorge "Turco" Asis, analizó lo que dijo el mandatario y señaló que "el Presidente está pidiendo que no lo dejen caer".

Según consignó Infobae, rodeado de su gabinete y en un intento por recuperar protagonismo, Alberto Fernández encabezó ayer un acto como único orador en Tecnópolis, después de varias actividades compartidas con la plana mayor del Frente de Todos tras el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez. En un discurso estudiado para la ocasión, donde repasó sus ejes de gestión y focalizó en la estrategia de insistir en un mensaje “de futuro”, el Presidente sorprendió con definición curiosa hacia el Frente de Todos: “No voy a traicionar a Cristina (Kirchner), no voy a traicionar a Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (Sergio) Massa, no voy a traicionar a nadie”.

El último aliento de la campaña electoral hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre se produce en un contexto de insatisfacción, desencanto y discursos de campaña que agregan más confusión que claridad.

Al respecto, el escritor, Jorge Asís, analizó que el presidente Alberto Fernández lo que está señalando, “suplicando”, es que sus socios de coalición “no lo dejen caer” y que, cualquiera sea el escenario político en diciembre, el Gobierno “se tiene que lanzar”.