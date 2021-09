Pacto con Irán: el fiscal rechazó los planteos de los acusados y volvió a pedir que se inicie el juicio a Cristina Kirchner

El fiscal Marcelo Colombo volvió a pedir que se realice el juicio por la firma del Memorando con Irán que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la causa por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. Colombo rechazó los planteos de nulidad de los acusados y consideró que deben tratarse en el proceso. Por eso reiteró su requerimiento para que empiecen las audiencias.

El mes pasado el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8 ya había pedido que se rechazaran las nulidades planteadas por los acusados para que se cierre el expediente. La investigación se elevó a juicio oral hace más de tres años pero todavía no tiene fecha de inicio.

En una audiencia ante el TOF 8 Colombo ratificó que el ámbito adecuado para tratar las presentaciones “es el debate oral, no hay mejor instancia”. Pidió el “rechazo de las nuevas incidencias de excepción de falta de acción” y ratificó el “rechazo a la nulidad” de la reapertura de la causa, al exponer ante los jueces en una nueva jornada de la audiencia para escuchar argumentos sobre estos planteos.

Planteó que el Ministerio Público Fiscal no puede manifestarse sobre si hubo o no delito y que eso “deberá discutirse en el debate oral, de allí podrá surgir esto”. Dijo que no coincide con los argumentos de la defensa que plantea que no hay pruebas suficientes para llevar adelante el debate oral. Explicó que la evidencia fue analizada por los abogados y puesta a disposición, recordó que en la etapa de ofrecimientos de pruebas los abogados propusieron pruebas y testigos y que se aprobó un extenso listado de personas que deben ser escuchadas en el proceso.

Los planteos de la vicepresidenta

El abogado de Cristina Kirchner Carlos Beraldi mencionó en la presentación contra la causa las circunstancias en las que se reabrió esa denuncia por parte de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que luego se supo habían visitado la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. Para la vicepresidenta eso contribuye a la teoría del lawfare.

Ante el TOF 8 que interviene en la causa el abogado dijo que corresponde se dicte el “sobreseimiento de todas las personas que han sido acusadas” en esta causa por las irregularidades que ellos dicen que se cometieron. Consideró: “Aquí se trata de la violación de la garantía del juez natural. Se trata de preservar la independencia de los jueces y la imparcialidad ante el caso, donde debe actuar liberado de cualquier interés”.

Además de la expresidenta en la causa están procesados en la causa los actuales procurador del Tesoro Carlos Zannini, el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense Andrés Larroque, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia de la Nación Juan Martín Mena, entre otros.

