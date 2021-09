Lionel Scaloni en conferencia: "Quiero recalcar la predisposición de nuestros futbolistas"

A continuación detallamos sus principales conceptos:

"El equipo aún no lo voy a confirmar porque recién ayer hicimos el primer entrenamiento. Hablamos con la mayoría de los jugadores para ver cómo están físicamente. No va a cambiar mucho del último partido de la final de copa".

"Son tres partidos en pocos días y hay que administrar las cargas. También deberemos estar atentos a las amarillas. De todas formas, siempre pondremos lo que creemos que sea lo mejor".

"El primer partido siempre es el más importante, porque desde ahí podemos evaluar el panorama con respecto a suspensiones, estado físico".

"Quiero recalcar la predisposición de nuestros futbolistas por querer estar. Es un paso adelante que esta Selección dio. Con respecto a los clubes, nunca hemos tenido negativa. Hablamos y llegamos a la conclusión de que tenían que venir".

"Desde que formo parte de las Selecciones Nacionales siempre he visto la misma predisposición. Si hay algo que caracteriza al jugador argentino es querer estar en la Selección".

"Ahora comienza un nuevo desafío. Todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena Eliminatoria".

"Será un error pensar que el trabajo ya está hecho. Todos los rivales son difíciles, debemos intentar hacer las cosas de la mejor manera porque el nivel de dificultad será máximo".

"Venir a la Selección es totalmente diferente a un club. Sabemos que Lionel (Messi) está compitiendo en un gran club y eso es lo más importante".

"Venezuela es una selección con jugadores de buen nivel, también es particular el hecho de jugar en Caracas. Afrontaremos el partido conscientes de la complejidad del mismo".

"El haber estado tanto tiempo en la Copa nos ayudó a que el entrenamiento sea secundario. Ahora debemos enfrentar a un rival muy difícil. Venezuela tiene jugadores de gran nivel".

"Le pudimos dar una alegría a la gente que hace tanto tiempo la necesitaba. Le estamos muy agradecidos por tanto apoyo. Lamentablemente no pudimos festejarlo tanto por el momento que estamos atravesando".

"Creo que el hincha se identifica con este equipo por cómo defiende la camiseta. Los jugadores siempre dan el máximo, y pienso que eso forja un cariño mutuo".

"No pensamos en el siguiente partido, sería un error. Nosotros pondremos todo lo mejor para este primer encuentro y después veremos cómo seguimos".

"Siempre he sentido el cariño de la gente. Mi manera de ser no va cambiar por ganar o no. Mi imagen sigue siendo la misma".

"Fuimos campeones hace muy poco tiempo y ahora tenemos que volver a estar a la altura. Si no hubiéramos salido campeones también íbamos a tener que seguir compitiendo. Esto es una rueda y lo único que vale es darlo todo".

"Quedó la sensación de que estamos por el buen camino. Nos llena de orgullo la manera de trabajar que tenemos y que los jugadores se sientan identificados con eso".

"Uno puede estar contento o no con la manera de jugar, pero nadie puede discutir el ímpetu con el que estos jugadores representan la camiseta".

"Esta tarde vamos a ir a entrenar. Sinceramente las condiciones no eran las ideales, ya lo hemos sufrido en la Copa y estamos acostumbrados. La cancha para mañana no está tan mala".