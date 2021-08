Ley Contra Desalojos de Productores Rurales: “Son diez artículos que no se cumplen”

Ramón Villa explicó que prorrogarán el artículo 9 de la iniciativa para que estas personas no sean echadas de sus tierras

Este martes, en la Cámara de Diputados de la Provincia buscarán prorrogar el artículo 9 de la Ley que crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, iniciativa que suspende los desalojos. En este marco, Ramón Villa, uno de sus autores, explicó la importancia de la iniciativa y señaló que "son diez artículos los que están vigentes, pero que no se cumplen".

En Hablemos de Política, por Aries, Villa indicó que “la gente necesita tranquilidad”. “Cuando impulsamos esta ley no ha sido nada fácil, porque nos ha llevado varios años para que sea aprobada y luego promulgada a fines de 2010”, señaló y agregó que está convencido que hay intereses que contraponen a los pequeños productores campesinos con los poseedores.

“En estos años se hizo poco y nada, más nada que poco”, afirmó Villa y detalló que el artículo 1 de la ley establece que “hay que reconocer y proteger la identidad cultural de los pequeños productores y las familias rurales”.

Luego, el legislador sostuvo que esta ley es conocida como la Ley Contra los Desalojos, pero “son 10 artículos que están vigentes y que no se cumplen”. “El artículo 9 es una cláusula transitoria que frena los desalojos. Vamos a seguir prorrogándolo hasta que no tengamos regularizada esta situación en la provincia, para que no echen a los productores de sus tierras como eran echados antes de esta ley”, finalizó.