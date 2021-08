“No es solo salarial”, dice Villa sobre el conflicto docente y reconoció a los Autoconvocados

Ramón Villa, diputado provincial por Rivadavia, hizo uso de la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, para referirse al conflicto docente que lleva varios días esperando una solución. En este marco, el legislador indicó que el reclamo “no es solo salarial” y también reconoció que los Autoconvocados representan a una gran parte de la docencia.

“Este sector de Docentes Autoconvocados, sin dudas tiene gran representatividad, pero el reclamo no pasa únicamente por lo salarial”, dijo Villa al referirse al conflicto que comenzó hace unas semanas. En este sentido, el legislador indicó que el reclamo de los maestros también tiene que ver con las malas condiciones en las que están las escuelas: “A muchas se le caen paredes, los techos, no tienen agua y no tienen baño”, acotó.

Finalmente, Ramón Villa dijo que "ojalá esto termine por el bien de los que esperan soluciones, pero también por el bien de los alumnos y alumnas; por el bien de nuestra Salta y de nuestras familias".