El Central Park fue escenario de un megaconcierto para celebrar el retorno a la vida en Nueva York

En directo por la cadena CNN, "We love NYC: The Homecoming Concert" fue muy querido por el alcalde Bill de Blasio, que despejó todo temor y cada crítica escribiendo en Twitter: "The show will go on", y dando así vía libre a 5 horas de gran música con artistas del calibre de Bruce Springsteen, Paul Simon, Andrea Bocelli, Earth Wind & Fire.

La mayor parte de los tickets estuvo disponible en forma gratuita online con la obligación para todos los espectadores mayores de 12 años de estar completamente vacunados, y los menores de la misma edad con la obligación de un hisopado negativo realizado en las 72 horas precedentes.

Ámbito.com