Guaymás lanzó su campaña pidiendo unidad entre obreros y empresarios

Jorge Guaymás, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, aseguró que su plataforma política tiene su punto fundamental en la unidad. “Algo que muchos pregonan y nadie practica”, sostuvo.

En este marco de unidad, resaltó, es importante discutir qué sucede con la producción de la provincia, por caso, la soja. Este producto, explicó el dirigente camionero, se escapa por el norte del país y deja “migajas” para los salteños; algo similar sucede con la minería y el litio en particular.

“Debemos unirnos los productores, el comercio, la industria y la mano de obra. Necesitamos ver al buen capitalista, no el que apuesta a la timba financiera, sino al que invierte en el país”, señaló y añadió que actualmente estos temas – a pesar de su importancia - no están en la agenda de discusión política.

Por otro lado, el dirigente camionero y precandidato apuntó contra su competidor en la interna del Frente de Todos, Emiliano Estrada, quien renunció pocas horas atrás a su cargo en Nación para encarar la campaña.

“Algunos hoy quieren aparecer renunciando y son más de lo mismo. El que renuncia no muestra lo que no han hecho y por renunciar no van a borrar el lugar que ocuparon, los recortes que le hicieron a los salteños siendo parte del gobierno de Urtubey y de Macri, eso no se olvida”, disparó Guaymás finalizando.