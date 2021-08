Cristina le pidió tranquilidad a Alberto: “Poné orden y no te pongás nervioso”

En Avellaneda, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañó a Alberto Fernández en un acto. En este contexto, la exmandataria dirigió un fuerte mensaje para el Presidente que repercutió hacia el interior del Gobierno y en todo el país.

“Alberto, vos tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante”. Con ese mensaje al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner cerró un extenso discurso que pronunció en el partido bonaerense de Avellaneda, según consignó Infobae.

El oficialismo se convocó allí para dar un mensaje de unidad tras la crisis política que se generó la semana pasada por la difusión de la foto del presidente Alberto Fernández, su pareja Fabiola Yañez, y otros diez invitados en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, en medio de la más estricta cuarentena.

En el escenario, el primer mandaiario era flanqueado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, de un lado, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del otro, mientras que también los acompañaban el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario. También se dieron cita el ministro y ex intendente local, el ultracristinista Jorge Ferraresi, y los precandidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

La vicepresidenta lanzó un fuerte mensaje de respaldo a Alberto Fernández, pero le hizo un pedido de “poner orden”, aunque también lanzó fuertes cuestionamientos hacia la oposición y los votantes de candidatos que no responden al oficialismo. “Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas. Pero los que son macristas, o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones, pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente, y esto debe cambiar en la República Argentina”.

“Cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza nacional o popular, los errores, fallas, las equivocaciones, las transgresiones a normas que uno puede tener se magnifican en los gobiernos populares. Se magnifican para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, manifestó la ex presidenta en su discurso.

“Si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaría acá y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores”, agregó.

