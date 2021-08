“Salta es la cuna de los femicidios”, dice Correa y apuntó contra el Poder Judicial

Ayer, en barrio El Tribuno – al sur de la ciudad de Salta – se registró un femicidio y la concejal capitalina, Candela Correa, se expresó al respecto en la sesión que se llevó adelante en el Concejo Deliberante. Primero repudió el lamentable suceso y luego aseguró que “Salta es la cuna de los femicidios”. Además, apuntó contra el Poder Judicial y afirmó que “no está haciendo absolutamente nada” para evitar estas tragedias.

“Salta sigue siendo la cuna de los femicidios”, sostuvo Candela Correa al hacer uso de la palabra en el Concejo Deliberante, momento en el que hizo mención al asesinato de una mujer ocurrido este martes en barrio El Tribuno.

En el mismo sentido, la edil agregó que “estamos fallando porque no se perseguir al agresor” y acotó que “estas cosas no puede seguir pasando”. “El Poder Judicial no está haciendo absolutamente nada”, disparó.

Finalmente, comentó que en Salta hay lugares de contención para las mujeres, pero insistió en que nadie persigue a los agresores para ponerles un límite. “Es momento de empezar a trabajar articuladamente para que esto deje de ocurrir”, sentenció.